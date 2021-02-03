Индийские военные до конца года получат первый полк С-400 «Триумф»

Москва, 3 февраля. Российская Федерация до конца текущего года поставит Индии первый полк комплексов С-400 «Триумф».

По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова, поставки зенитной ракетной системы С-400 ведутся по графику и будут завершены в 2023 году.

«Первый полк предполагается поставить до конца текущего года», — сказал Дрожжов.

В январе индийские специалисты прибыли в Россию, чтобы пройти курс обучения работе на С-400 «Триумф». Контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» был заключен между Индией и Россией в октябре 2018 года. Сумма контракта — более пяти миллиардов долларов, это самая крупная сделка за всю историю «Рособоронэкспорта».

Федеральное агентство новостей сообщало о планах Индии получить 12 истребителей Су-30МКИ и 21 истребитель МиГ-29 в 2021 году.