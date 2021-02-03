Максакова рассказала, как вторая жена Вороненкова разрушила его первый брак

Москва, 3 февраля. Вторая жена покойного депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Юлия увела его из семьи, в которой росла дочь, рассказала вдова политика, оперная дива Мария Максакова.

По словам певицы, Юлию привлекла должность Вороненкова — тогда он был помощником прокурора и считался довольно перспективным мужчиной. Вторая жена депутата встречалась с ним у него дома, где первая супруга Вороненкова Светлана растила дочь Екатерину. Затем Юлия забеременела и увела политика из семьи.

«Она разрушила его семью. В итоге она получила то, что породила сама», — рассказала Максакова в эфире шоу «Судьба человека».

Когда оперная певица познакомилась с Вороненковым, он был женат на Юлии. Супруги воспитывали сына Николая и дочь Ксению. Максакова утверждает, что не собиралась уводить Вороненкова из семьи. Певица помогла Николаю поступить в вуз, а Ксении — выиграть чемпионат мира по бальным танцам.

В итоге Вороненков и Максакова поняли, что больше не могут сопротивляться чувствам. Они поженились в 2015 году, а еще через год на свет появился их сын Иван. Супруги сбежали на Украину, и в марте 2017 года Вороненкова убили в Киеве. Максакова отметила, что вторая жена депутата даже не приехала на его похороны.

Актер Станислав Садальский раскритиковал оперную певицу после ее интервью в программе «Судьба человека». По мнению артиста, Максакова говорила в эфире «России-1» неправду.