Максакова рассказала о войне за наследство с родственниками покойного мужа

Москва, 3 февраля. Оперная певица Мария Максакова пожаловалась на родственников своего покойного мужа, депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Вдова утверждает, что ей приходится воевать за наследство.

Максакова воспитывает сына Ивана от Вороненкова. По словам оперной дивы, мать ее покойного мужа и его первая жена не верят, что отцом ребенка действительно является депутат. Родственники Вороненкова хотят вырвать у мальчика клок волос и провести эксгумацию тела, чтобы организовать экспертизу на отцовство, утверждает Максакова.

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» оперная певица сообщила, что спор с родными ее покойного мужа возник из-за двух парковочных мест, которые депутат когда-то оплатил. Однако Вороненков, по заверениям его вдовы, не успел поставить последнюю подпись в каком-то документе.

«По сей день эти паркоместа никак не оформят на Ивана. Родственники Дениса сразу решили делить наследство после его смерти», — пожаловалась Максакова.

Певица утверждает, что у ее покойного мужа были плохие отношения с матерью, но она пыталась их помирить. Вороненков говорил, что его мать всегда злоупотребляла алкоголем.

Денис Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года. На шоу Корчевникова при вопросе о покойном супруге Максакова не смогла сдержать слез. Оперная дива заявила, что у них с мужем были очень глубокие отношения.