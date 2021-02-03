Певица Валерия отказала Шнурову в сотрудничестве

Москва, 3 февраля. Конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и рок-музыкантом Сергеем Шнуровым до сих пор не улажен. Появляются новые факты об отношении артиста к жене его «врага», певице Валерии.

Шнуров спровоцировал ссору с музыкальным продюсером в самом начале пандемии коронавируса. Пригожин весной 2020 года высказался о страдающих от ковидных ограничений артистах. Рок-музыкант по-своему интерпретировал слова продюсера, посвятив его семье поэтический опус в соцсети Instagram. В обидном стихотворении упоминалось имя Валерии.

Пригожина возмутило творчество Шнурова. Он пригрозил музыканту физической расправой. Конфликт дошел до уровня поданного заявления в полицию. Музыкальный продюсер считает, что лидер рок-группы «Ленинград» обозлился на Валерию из-за давнего отказа.

«Лера тоже особо с ним не пересекалась. Несколько лет назад он предлагал ей свой репертуар, она сказала: «Извините, у нас с вами разные дорожки». Это было еще до «Лабутенов», — рассказал Пригожин в интервью «Собеседнику».

Еще в середине декабря прошлого года Иосиф Пригожин утверждал, что больше не держит зла на Шнурова, так как у последнего в скором времени должен родиться третий ребенок.