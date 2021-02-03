Американка трижды победила рак и умерла от коронавируса

Вашингтон, 3 февраля. Школьница из Канзас-Сити трижды победила рак, но скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщают местные СМИ.

В четыре года у девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Несмотря на неутешительный прогноз врачей, она перенесла несколько лет химиотерапии, а также пересадку костного мозга. За это время ее организм справился с тремя формами онкозаболевания.

В ноябре 2020 года у 17-летней американки выявили коронавирусную инфекцию. Девушку госпитализировали за две недели до Рождества, и с тех пор она находилась в реанимации. В конце января девушка скончалась. Родители пациентки отметили, что COVID-19 оказался гораздо хуже рака.

Власти США заявили, что точное количество готовых вакцин от коронавируса пока остается неизвестным, сообщал ФАН. Сложившаяся ситуация является одной из ключевых проблем, считает глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при администрации президента Рошель Валенски.