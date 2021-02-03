Дочь онкобольной Заворотнюк объяснила, почему не говорит о матери

Москва, 3 февраля. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос подписчиков о матери. Девушка объяснила, почему ничего не говорит об артистке.

Анна решила пообщаться с подписчиками на своей странице в Instagram. В Stories у девушки спросили, почему она не делится информацией о матери, которая предположительно борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

«Потому что это очень больно, и я боюсь сотрясать воздух. Просто молюсь и верю», — ответила дочь Заворотнюк.

Девушка уверена, что разговоры на эту тему не имеют смысла. Кроме того, дочь актрисы не хочет жалости и лишь желает, чтобы ее мать выздоровела и была рядом с ней. Анна поблагодарила всех, кто дает ей «поддержку, добро и свет», не задавая при этом лишних вопросов.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. По данным СМИ, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили глиобластому — опухоль головного мозга. Семья актрисы до сих пор официально не называла ее диагноз.

Согласно последней информации, Заворотнюк постепенно идет на поправку и восстанавливается у себя дома. Актриса предпочла лечиться от рака в России. Онколог Андрей Пылев ранее объяснил, почему артистка решила довериться отечественным врачам.