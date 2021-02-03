Садальский назвал «враньем и гадостью» откровения Максаковой на шоу Корчевникова

Москва, 3 февраля. Актер Станислав Садальский жестко раскритиковал оперную певицу Марию Максакову после ее интервью в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Максакова несколько лет проживала на Украине, но недавно вернулась в Россию. Певица появилась в эфире канала «Россия-1» и рассказала о своих личных проблемах. Однако Садальский не поверил словам Максаковой на передаче Корчевникова и разнес интервью на своей странице в Instagram.

«Гадливая передача была у Бори‼️! Каждое слово либо вранье, либо гадость в адрес своих близких», — написал возмущенный актер.

По мнению артиста, оперная певица устроила на передаче «индийское кино». Максакова жаловалась в эфире на свою мать, однако при этом певица получила хорошее образование и устроилась в жизни только благодаря родительнице и ее имени, уверен Садальский. Подводя итог, актер на украинском языке назвал Максакову предательницей.

Оперная певица была замужем за депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Они вместе бежали на Украину в 2016 году. В марте 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. Когда Корчевников спросил Максакову о покойном муже, она разрыдалась прямо в эфире.