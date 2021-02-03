Украинский экономист Гольдарб назвал Зеленского беспомощным президентом

Киев, 3 февраля. Украинский экономист Максим Гольдарб рассказал о зависимости президента страны Владимира Зеленского от США.

По словам эксперта, в интервью Зеленского американскому изданию политик показал полную беспомощность. Зеленский раскрылся в театральном позерстве, боязни, желании прислуживать и своей явной несамостоятельности, говорит Гольдарб. Как считает экономист, никто из мировых лидеров не хочет проводить встречи с Зеленским, так как никаких результатов не последует.

Гольдарб высмеял Зеленского за пост об инаугурации президента США Джо Байдена, на которую его не пригласили и пришлось смотреть церемонию по телевизору. Он также отметил беспомощность Зеленского в ситуации с вакциной от коронавируса.

«Ты два года возглавляешь страну, ты возглавляешь украинское внешнеполитическое движение, ты и никто другой, именно за тобой закреплена эта функция, поэтому это твои дела и твои ошибки», — говорит экономист.

Максим Гольдарб назвал Зеленского марионеткой США, с которым никто не хочет общаться, так как он делает лишь то, что ему велит Вашингтон.

«Объясняется все это просто – с холуем никто не хочет общаться», — рассказал о позоре Зеленского экономист.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что ответственность за тарифную политику, приводящую к обнищанию населения, несет лично Зеленский, правительство и депутаты его партии «Слуги народа».