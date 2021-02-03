Вакцина и поддержка бизнеса: как экономика России достигла успеха во время пандемии

Относительный успех российской экономики в кризисном 2020-м — в том, что экономика еврозоны по итогам года может упасть вдвое сильнее. Такое мнение в беседе с ФАН высказала замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Пережить пандемию

Экономика России во время пандемии нового коронавируса в 2020-м пережила меньший спад, чем большинство крупнейших мировых экономик. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg. Как считают ее авторы, причиной меньшего экономического спада могло быть решение властей не вводить локдаун в России во второй половине года.

В прошлом году ВВП сократился в РФ на 3,1%. Согласно исследованию агентства, такой показатель значительно меньше, чем ожидали экономисты — падения ВВП на 3,7%.

Bloomberg обращает внимание, что больше всего российская экономика пострадала в первой половине года, когда в стране был введен жесткий локдаун, а в мире резко упал спрос на нефть.

В 2021 году России аналитики предрекают достаточно высокий экономический рост — 3%.

Успех российской экономики

По словам Натальи Мильчаковой, в 2020-м российский ВВП упал на 3,1%, что стало для России беспрецедентными темпами падения экономики с 2009 года. Относительный успех российской экономики, по мнению Bloomberg, в коронакризисном году — в том, что экономика еврозоны по итогам 2020-го, как прогнозируют аналитики, может упасть вдвое сильнее — более чем на 7%.

«В этом контексте мы добились, если не того, что темпы роста у нас оказались выше европейских, то хотя бы темпов спада ниже европейских», — пояснила Мильчакова.

Этот относительный успех, по ее мнению, был достигнут за счет трех основных факторов:

резкого роста цены на нефть во втором полугодии 2020-го после беспрецедентного весеннего обвала (благодаря усилиям ОПЕК+ и очень важной роли России в этом соглашении);

успешной разработки сразу двух вакцин от коронавируса и начала массовой вакцинации населения уже в декабре 2020 года, в то время как в Европе вакцинация идет намного более медленными темпами;

беспрецедентного для России объема господдержки экономики в связи с коронавирусом и его последствиями (в 2020-2021 гг. правительство намерено потратить на поддержку пострадавших отраслей и населения около 6,4 трлн рублей, что составляет 6% от ВВП за 2020 год, из них в 2020 году было израсходовано свыше 2,1 трлн рублей, или почти 2% от ВВП). В еврозоне в 2021 году ожидается восстановительный рост на уровне 4,2%, в России — на уровне 3-4%.

«Конечно, основным драйвером роста экономики России все равно останутся цены на углеводороды. Но насчет заклинаний «слезать с нефтяной иглы» нужно хорошо подумать — ведь именно эта самая «нефтяная игла» смогла предотвратить более серьезное падение российского ВВП, да и темпы роста экономики у нас окажутся вполне сравнимыми с темпами роста экономики еврозоны в 2021 году тоже благодаря экспорту углеводородов», — пояснила Наталья Мильчакова.

Эксперт отметила, что новые технологии и отрасли необходимо развивать, но важно понимать, что еще лет 10 минимум спрос на углеводороды будет сохраняться очень высоким и нельзя полностью отказываться от нашей сильной стороны и конкурентного преимущества.