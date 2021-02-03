За кулисами протеста: СК призвал молодежь не ломать себе жизнь ради взрослых циников

Следственный комитет Российской Федерации на своем YouTube-канале обнародовал сюжет о молодых людях, которые выходят на протесты, вступая в конфликт с законом и ломая себе жизнь. Авторы ролика предупреждают: молодежь, подростков сманивают при помощи умело организованной пропаганды, за которой стоят опытные циничные кукловоды. Кто он, молодой протестующий «разлива» января-февраля 2021 года?

Попробуем разобраться.

Перед нами — портреты современных молодых россиян, образованных, небедных, модно одетых, с дорогими гаджетами, имеющих все, что нужно для нормальной жизни, для получения хорошего образования, которое даст им возможность строить достойное будущее в родной стране.

«У каждого из вас своя жизнь, — обращаются к молодежи авторы фильма. — Единственная, неповторимая, ни на кого не похожая. Как она сложится, зависит от многого. От родителей, учителей, друзей. От того, живете вы в крупном мегаполисе или в небольшом рабочем поселке. От того, какой будет наша страна. А ее будущее — это как раз вы».

Однако именно на этих молодых россиян направлена деструктивная агрессивная политика тех, кто подстрекает их к незаконным акциям и даже величает «бойцами» протеста. Это крайне опасно, предупреждает директор Института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселева.

«Подросток, молодой человек — находится в очень сложной жизненной ситуации. Ты еще не имеешь за плечами реальных достижений. Лишь примерно представляешь, как жить. А тут тебя на словах возвысили, пообещали золотые горы — только выйди сейчас. Назвали «бойцом», приподняв над ситуацией. К сожалению, это работает», — говорит она.

Авторы обращают внимание на многозначность слова «боец».

«Боец может быть солдатом армии-освободительницы, но может быть и членом вооруженной преступной группы. Еще обиднее стать бойцом-участником унизительного аттракциона — боев без правил», — предупреждают представители СК молодых людей, поддавшихся на протестную рекламу в TikTok и в других популярных у подростков соцсетях и пабликах.

Да, хулиганить в толпе легко, но расплачиваться за это придется каждому индивидуально, предупреждают представители закона.

«Если вы выступаете за торжество закона, то и отвечать придется по закону, — напоминают в СК. — И не толпой, а персонально. Некоторые ребята это уже поняли. Они думали, что идут на защиту. Но оказались бойцами армии, где командирам плевать на судьбы рядовых».

Теперь эти горе-«бойцы» каются, уверяют, что их обманули, обещают, что больше не будут. Но, если преступление совершено, отвечать все равно придется, предупреждает Следственный комитет.

«Кстати, о бойцах. Персональная проверка хулиганов, которую проводил Следственный комитет России, показала: десятки митингующих парней тем или иным образом избежали службы в армии. Теперь им предстоит аккуратно подстричься, надеть армейские сапоги и вернуть слову «боец» его лучшее значение — «защитник», — отмечают авторы ролика.

Еще одна проблема: роль родителей, которые недостаточно следят за своими детьми, не достигшими совершеннолетия.

«В этом возрасте многие подвержены влияниям извне, — предупреждает исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина. — Особенно если в классе многие собираются идти на митинг, то устоять против этого очень трудно. И тут вопрос к родителям: кого родители отпустят на митинг, а кого нет».

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что есть так называемый «протестный актив», который постоянно участвует в молодежном «движе». Но на этот раз усилиями провокаторов, которые действовали через социальные сети, в том числе из-за рубежа, в протестах приняли участие молодые люди, раньше в подобной активности не замеченные. И на этот фактор следует обратить особое внимание.

Да, молодежь склонна к нигилизму, протесту. Но подбивают подростков на это отнюдь не сверстники, а люди вполне взрослые и при этом крайне циничные. Вряд ли эти «зазывалы» заботятся о благе родной страны, все ровно наоборот, предупреждает СК. В жерновах большой истории сломалась не одна юная жизнь. Осознание того, что ты оказался защитником циников и кукловодов, приходит порой слишком поздно, предостерегают авторы фильма.

Для справки

В разных штатах США организаторам и участникам несанкционированных акций грозит от шести месяцев до десяти лет тюрьмы со штрафом от тысячи до десяти тысяч долларов. В Великобритании — до десяти лет тюрьмы со штрафом в две тысячи фунтов. Предусмотрены тюремные сроки и большие штрафы за такие преступления во Франции, в Германии, в других странах, считающихся оплотом демократии.

Вопрос к участникам незаконных акций: хотите, как на Западе? Тогда не жалуйтесь. Вопрос к родителям: такое будущее вы хотите для своих детей?