Москва, 3 февраля. Украинские власти с энтузиазмом пытаются утвердить в качестве национальной идеи вражду с Россией, несмотря на то, что множество украинцев проживают в РФ.

На это обратил внимание политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт напомнил, что на территории Российской Федерации проживает более десяти миллионов этнических украинцев. Также многие приезжают в российские регионы работать.

«А криптоидеология последних режимов Украины, национальная идея, заключается в войне с Россией, вражде с Россией», — добавил политолог.

Украинские власти заявляют, что не только российские войска, но и сама культура РФ становится для Украины опасной. В Киеве всерьез рассматривают исторический смысл Украины в том, чтобы на протяжении столетий воевать с Россией.

Как заявил обозреватель Федерального агентства новостей Евгений Бень, украинский национал-социализм, в отличие от немецкого, больше сравним с истерикой тинейджера, которая сопровождает и без того сложный процесс развития. Украинские националисты способны на любые маргинальные действия, зачастую даже без всякой мотивации. Украинский национализм подпитывается не идеями национального возрождения, а русофобией, и ставит целью не созидание, а разрушение.