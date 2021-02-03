Россиянам рассказали, какие выплаты они получат с 5 февраля

Москва, 3 февраля. Пенсионный фонд Российской Федерации рассказал о предстоящем транше для жителей страны. Сотрудники организации позаботятся, чтобы россияне вовремя получили денежные средства.

В скором времени ПФР начнет финансировать социальные выплаты для тех граждан, которые обычно получают начисления в кредитных организациях или с помощью банковских карт. Уже 4 февраля фонд отправит российским банкам денежные средства на те пособия, дата доставки которых ограничена 5–9-м числами. Соответственно, часть россиян сможет получить как пенсии, так и другие выплаты именно в эти даты.

«Перечисление средств на выплату пенсий в кредитные организации производится в соответствии с графиком финансирования, который утверждается ежемесячно», — передает PRIMPRESS.

При этом учитываются выходные и праздничные дни, уточнили в Пенсионном фонде. Зачисление на счета граждан осуществляется не позднее дня, следующего за установленной датой финансирования.

Сообщается, что 9 февраля 2021 года профинансируют выплаты за 10–15-е числа, 15 февраля обеспечат начисления за 16–20-е числа, а 20 февраля — за 21–25-е. Если россияне получают пенсии в почтовых отделениях, то им нужно уточнить график работы в зависимости от конкретного региона.

Правительство Российской Федерации выделило 8 млрд рублей на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры в регионах. Средства распределит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает Федеральное агентство новостей.