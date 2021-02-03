Супермодель Наталья Водянова показала свои усы

Париж, 3 февраля. Супермодели Наталье Водяновой удалось построить карьеру за рубежом благодаря выдающимся внешним данным: россиянку ценят за естественную красоту, которую она не портит косметикой.

Современная публика стала более требовательной: русскоязычные пользователи соцсетей хотят видеть супермоделей идеальными во всем. На днях Водянова стала жертвой буллинга, показав «честное» селфи-фото без макияжа. Ее подписчики в Instagram сумели разглядеть на снимке усы.

Супермодель сфотографировалась в загородном особняке своего супруга — французского миллиардера Антуана Арно. В домашнем антураже Водянова выглядела максимально естественно: повязала волосы на затылке, не стала выделять губы и глаза декоративной косметикой, надела вязаный жилет терракотового цвета. Пользователям соцсетей это не понравилось. Их внимание привлекло слабое затемнение над верхней губой.

«Это усы?»; «Ты точно должна удалить воском эти усы. Они довольно заметны, особенно потому что ты блондинка со светлой кожей»; «Наталья прекрасна как всегда, а хейтерам чужие усики покоя не дают», — выразили свое мнение фолловеры.

После Нового года Наталья Водянова решила преобразиться. Ранее она спрашивала у подписчиков совета: стоит ли ей менять цвет волос. Модель прислушалась к мнению большинства и вскоре показала результат работы своего стилиста.