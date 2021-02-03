Орбакайте потанцевала в ожидании гастролей

Москва, 3 февраля. В Москве постепенно ослабляют режим, введенный из-за эпидемиологической ситуации в стране. Позднее и в регионах будет произведено подобное. Это не может не радовать звезд шоу-бизнеса. Ведь это означает, что гастрольная жизнь заиграет новыми красками.

Так, например, поп-звезда восьмидесятых Катя Семенова с начала пандемии вовсе прекратила выступления. Семеновой сейчас 60 лет, и она уверена, что корпоративы уже не для нее. В клубах выступать в столь почтенном возрасте звезде тоже не хочется.

«Я просто жду, когда это все закончится», — сказала она корреспонденту Teleprogramma.pro.

А певица Кристина Орбакайте очень тоскует по большим концертам. В соцсетях она эмоционально высказалась об этом танцем.

Дочь примадонны пошевелила полами шелкового кардигана-халата под ритм музыки, словно птица, танцующая брачные танцы.

«Потанцуем? Скоро и на сцене», — написала она у себя в Instagram.

Поклонники не заставили себя долго ждать и разразились хвалебными комментариями на странице звезды.

«Великолепна как всегда»; «Завораживающе! На сцене очень ждем!»; «Красотуля как всегда! Обожаю! Здоровья и безграничного счастья!» — написали они под публикацией.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Несмотря на наличие звездной матери, она самостоятельная творческая единица, с юных лет самостоятельно выступает на сцене. Сейчас артистка второй раз замужем, воспитывает двух сыновей от предыдущих отношений.