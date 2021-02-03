Психолог объяснила необходимость установки контакта со своим подсознанием

Сознание человека часто сравнивают с айсбергом — едва ли десятая его часть находится на поверхности, в контакте с внешним миром. Остальное — в водах внутреннего мира. Иногда его сравнивают с кроличьей норой, куда провалилась кэрролловская Алиса. Внешне — обычное отверстие в земле, а в глубине — запутанный и нелогичный мир. Об этом в комментарии ФАН рассказала антикризисный психолог и арт-терапевт Наталья Никифорова.

«Считается, что в норме человек всегда понимает, что и зачем делает, осознает себя в каждом моменте. На самом деле это не так. Как показали исследования ученых, мозг человека работает в нескольких режимах. В первом человек активен, во втором человек находится в трансе или засыпает. В третьем — глубоко спит или находится в обмороке», — пояснила Наталья Никифорова.

И если сознательная часть работает только в режиме активности, то подсознание работает всегда. Подсознание воспринимает информацию на уровне ощущений. И пока логическая часть поймет, что к чему, и решит, что с этим сделать, подсознательная часть заставит отпрыгнуть, бросить или схватить, заметила психолог.

«Доказано, что все наши сознательные решения и поступки, все наши выборы и реакции определяются подсознанием. Там хранится весь опыт выживания, который откладывался с момента зачатия человека. А по некоторым исследованиям, там хранится и родительский опыт, полученный на протяжении их жизни. Все это записано в виде сценариев действий, и когда мы на что-либо реагируем, эти сценарии включаются, и мы действуем точно по ним», — добавила Наталья Никифорова.

Подсознание определяет характер человека, его ценности, выборы, его судьбу. Живет он на зарплату или формирует капитал. Считает себя выдающейся личностью или заурядным человеком. Считает людей дружелюбными или агрессивными, равнодушными или отзывчивыми. Считает ли свое дело важным или неважным на фоне остальных. То, что принято называть картиной мира, формируется именно в подсознании человека. А сознание уже прокладывает по этой картине маршруты, определяя, куда и как можно дойти.

«Сознание работает через мысли, в сознании мы думаем, анализируем, делаем выводы и строим прогнозы. Подсознание выдает эмоции, показывает сны, включает интуицию и предчувствия. Сознание оперирует «надо», «должно», «целесообразно». Подсознание руководствуется принципами «нравится — не нравится», «хочу — не хочу». И если это «не хочу» достаточно отчетливо, то на всякое «надо» и «должно» включается лень, прокрастинация. А если «надо» слишком давит, то дело доходит до эмоционального выгорания», — пояснила Наталья Никифорова.

Психолог напомнила, что в уставе ВОЗ прописано, что здоровье человека — это не только его физиологическая норма, но и психологическое благополучие. Оно определяется тем, насколько человек доволен жизнью и насколько реализован в социуме. Но удовольствие от жизни и охота к реализации напрямую связаны с подсознанием человека — там живут чувства и эмоции, которые и позволяют сказать: «Мне хорошо!».