Соседов показал квартиру, где живет с мамой много лет

Москва, 3 февраля. Известный музыкальный критик и член жюри популярного украинского шоу «X-Фактор» и «Суперстар» Сергей Соседов разместил у себя в Instagram фотографию московской квартиры, где он долгое время проживает с матерью.

На снимке видно, что жилище Соседова довольно скромное. На окнах висят простые, довольно пожухлые шторы. На полках с книгами стоит классическая хрустальная ваза для цветов и панно с фотографиями.

По слогу Соседова сразу можно легко понять, что он очень образованный человек. Подтверждают это и десятки книг на его полках. Видно, что журналист любит читать.

Сам журналист ранее заявлял, что не имеет богатств, которые ему приписывают поклонники. Он житель обычного московского дома с мамой. На одной из фотографий на стене квартиры журналиста видна какая-то девушка, но трудно сказать кто это и какое имеет к нему отношение.

Как отмечал ранее сам член жюри «X-Фактора», с мамой они тратят в месяц на еду всего около 15-17 тысяч рублей. По его словам, в месяц ему вполне бы хватило не более 40 тысяч рублей на жизнь. При этом имея собственную квартиру и откинув необходимость платить за съемное жилье, Соседов может позволить себе съездить отдохнуть куда-нибудь два раза в год.