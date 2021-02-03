Юрист рассказала, как подавать на алименты в действующем браке

Вопреки распространенному убеждению, алименты на содержание ребенка или супруга могут быть взысканы не только после расторжения брака, но и в действующем браке. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель председателя Комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

Так, алименты на детей взыскиваются в случае, если отец или мать не принимают участия в содержании своих несовершеннолетних детей в нарушение ст. 80 Семейного кодекса РФ. Право требовать предоставления алиментов на содержание супруга в силу ст. 89 СК РФ в случае отказа от такой поддержки другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют следующие лица:

— нетрудоспособный нуждающийся супруг;

— жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

— нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы.

Супруги и родители вправе заключить соглашение об уплате алиментов. Если же один из них не желает исполнять свои обязанности, второй имеет право на взыскание алиментов через суд. При этом не имеет значения совместное или раздельное проживание.

«По общему правилу алименты на детей взыскиваются в долевом отношении к заработку или иному доходу родителей. Однако возможно и взыскание алиментов в твердой денежной сумме, кратной прожиточному минимуму в том регионе, где проживает ребенок, в случае, например, если родитель-плательщик имеет нерегулярный, меняющийся заработок или не имеет заработка или иного дохода вообще. Алименты на содержание супруга взыскиваются в твердой денежной сумме», — пояснила Виктория Шакина.

По ее словам, взыскать алименты на содержание супруга можно только с помощью подачи искового заявления в районный суд, а взыскать алименты на ребенка можно двумя способами.

Способ первый. Подать заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов мировому судье при наличии совокупности следующих условий:

— заявлено требование о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку (в порядке приказного производства невозможно взыскание алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой сумме);

— размер алиментов, подлежащих взысканию за год, не превышает 500 тысяч рублей;

— заявлено требование о взыскании алиментов с момента обращения в суд;

— требование не связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, например, когда должник уже выплачивает алименты на другое лицо.

«Преимущество этого способа состоит в коротких сроках исполнения требования взыскателя: судебный приказ выносится мировым судьей единолично в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд, без судебного разбирательства и вызова в суд должника и взыскателя. При этом судебный приказ является одновременно исполнительным документом», — добавила Виктория Шакина.

Однако, заметила юрист, имеется и существенный недостаток: при поступлении любых, даже немотивированных возражений должника относительно исполнения судебного приказа в течение 10 дней с момента получения приказа судья отменяет судебный приказ, поскольку им презюмируется наличие спора о праве, и требование о взыскании алиментов можно предъявить снова, но уже только в порядке искового производства.

Способ второй. Подать исковое заявление с требованием о взыскании алиментов в районный суд в случаях, если:

— не соблюдены условия для подачи заявления о вынесении судебного приказа, перечисленные выше;

— судебный приказ по требованию о взыскании алиментов отменен судьей в связи с поступлением возражений от должника;

— требование о взыскании алиментов заявлено истцом одновременно с требованиями о лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, об установлении отцовства, об определении места жительства ребенка — поскольку при предъявлении истцом нескольких связанных между собой требований, если часть из них подсудна районному суду, а другая часть — мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде.

«По вашему выбору заявление о выдаче судебного приказа, как и исковое заявление о взыскании алиментов, подается в суд по месту жительства ответчика (по последнему адресу, известному истцу) либо по вашему месту жительства», — рассказала Виктория Шакина.

Госпошлина при подаче заявления по делам о взыскании алиментов составляет 150 рублей. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на содержание детей, так и на содержание супруга, размер государственной пошлины увеличивается в два раза.