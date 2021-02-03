Очередной перл от Джен Псаки про новейший самолет США взорвал интернет

Вашингтон, 3 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, известная своим умением попадать в неудобные ситуации и оговариваться, «придумала» военный самолет прямо в ходе брифинга со СМИ.

Один из журналистов задал вопрос про американские космические силы, созданные бывшим президентом Дональдом Трампом. Сконфузившись, Псаки перепутала название вооруженных космических сил США Space Force с президентским самолетом Air Force One.

«Ого, Space Force! Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force. Но я не уверена, кто это», — заявила пресс-секретарь.

Растерянный корреспондент сел на свое место. Однако пользователи Сети, соскучившиеся по перлам Джен, с восторгом принялись обсуждать новую военную разработку США, интересуясь, сможет ли чудо-самолет пришвартоваться к берегу Белоруссии.

Ранее новая администрация Вашингтона потребовала от СМИ задавать Джен Псаки только простые вопросы. Список вопросов журналисты должны предоставлять заранее.