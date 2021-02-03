Жители Сахалина начали пересаживаться на экономичные электрокары

Южно-Сахалинск, 3 февраля. Число электрокаров утроилось за год в Сахалинской области. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

В конце 2019 года было зарегистрировано 52 таких автомобиля, по итогам 2020 года их количество возросло до 147 машин. Переход на электрокары продиктован экономическими соображениями. Такому авто не нужно топливо, масло, он не наделен сложным газораспределительным механизмом. Отмечается, что некоторые водители отдали предпочтения электротранспорту по экологическим мотивам.

Единственным минусом таких машин является низкий пробег. Однако в Сахалинской области уже действуют несколько зарядных станций и сервис обслуживания электрокаров.

Ранее концепт загадочного электрокара от Lexus появился в Сети. Компания может презентовать новинку уже в этом году.