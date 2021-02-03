Мария Максакова поделилась переживаниями из-за смерти мужа и отца

Москва, 3 февраля. Оперная певица Мария Максакова не смогла найти в себе сил, чтобы после гибели супруга Дениса Вороненкова бороться за жизнь онкобольного отца.

Она вспомнила день гибели мужа. Утром он посоветовал жене остаться дома и спас ей этим жизнь, рассказала певица в эфире телеканала «Россия-1». Максакова даже не проводила мужа, так как была очень уставшей после бессонной ночи. Трагическую новость ей сообщила подруга, которая сказала включить телевизор. В новостях передали, что в результате стрельбы один человек погиб, второй ранен.

«Я бежала туда в надежде, что это Денис ранен. Однако, очень быстро стало ясно: ранен охранник... убит Денис», — вспомнила Максакова.

Гибель супруга певица переживала очень тяжело, за десять дней она похудела на 16 килограммов. Самыми страшными были вопросы малолетнего сына Ивана, который потерял папу и спрашивал, когда тот вернется.

Тема смерти после гибели Вороненкова не покидала Максакову. Через год после потери мужа она лишилась отца, который с 2009 года боролся с раком крови.

«31 декабря он встал, надел белую рубашку и сидел на кровати, ждал, что моя мать его заберет на Новый год. Но этого не произошло. И, как мне кажется, от этого отчаяния, 3 января от этой обиды он все-таки умер. У меня не было сил бороться за него. Папа умер через год после трагической гибели Дениса», — рассказала певица.

Ранее Мария Максакова дала откровенное интервью Борису Корчевникову, в котором рассказала о сложных отношениях с матерью и симпатии к украинскому языку. Зрители раскритиковали вернувшуюся в Москву оперную певицу, припомнив ей «вылитую на Россию грязь».