Репортаж СК РФ о малолетних участниках незаконных митингов появился в Сети

Москва, 3 февраля. Следственный комитет России выпустил репортаж об участниках незаконных акций протестов. В сюжете фигурируют подростки и молодые люди.

Школьники и студенты стали основным контингентом на январских акциях протеста. Авторы репортажа заметили, что эта группа людей является наиболее уязвимой, которая не до конца понимает всю сложность происходящих процессов.

«Ты еще не имеешь за плечами никаких достижений, нет еще опыта работы. А когда тебя уже возвысили, пообещали, что вот сейчас ты выйдешь просто, а потом у тебя за плечами будут золотые горы, и тогда ты уже «боец» и борешься за свое будущее хотя бы вот таким способом», — рассказала директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселева.

Подростки, по мнению специалиста, часто подвержены ложной романтике борьбы. Они уверены, что смогут «изменить» мир и поэтому намерены принимать участие в акциях, часто не разобравшись в сути событий. С детьми нужно общаться, предоставлять им альтернативную информацию, отсматривать те самые социальные сети, в которых им сулят золотые горы. Киселева советует «дружить со своими детьми». Тогда они точно никуда не пойдут.

Незаконные митинги состоялись в России в конце января. Правоохранительные органы только в Москве задержали более 80 несовершеннолетних граждан. Почти 30 взятых под стражу подростков проходят обучение в колледжах.