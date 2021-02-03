Жителям Сахалина предлагают брать в семьи пожилых людей и инвалидов

Южно-Сахалинск, 3 февраля. Власти Сахалина предоставляют материальную помощь семьям, взявшим под опеку пожилых людей и инвалидов. Поддержка предусмотрена в рамках национального проекта «Демография».

Выплаты от 15 150 до 20 200 рублей действуют с 2015 года и зависят от места проживания в Сахалинской области. Одна семья может заботиться о двух подопечных одновременно. В области проживают уже 58 таких семей.

Для создания приемной семьи следует обратиться органы социальной защиты по месту жительства. Проявить заботу и внимание можно к одиноким пожилым людям, супружеской паре преклонного возраста или инвалидам.

Стало известно, что инвалидам дома-интерната в Прикамье вернули более полумиллиона рублей. Выплаты пожилых пациентов удерживало руководство учреждения.