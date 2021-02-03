Россиянам посоветовали не давать телефон незнакомцам для звонка

Москва, 3 февраля. Передача смартфона незнакомым людям может грозить потерей денег. Об этом предупредил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Злоумышленники, временно завладев телефоном, получают доступ к сообщениям от банка. Далее они могут обратиться в финансовую организацию с просьбой перевести деньги. Банк должен удостовериться, что звонит именно владелец телефона, и проверить его намерения с помощью кода. Как только операция завершится, незнакомец уберет все следы, пишет «Прайм».

«Подобная ситуация не носит характер хакерской атаки, а использует психологические приемы и может привести к крайне негативным последствиям», — пояснил Кашкин.

Иногда мошенники незаметно устанавливают специальное программное обеспечение для просмотра данных пользователя. Это тоже чревато потерей денег. Поэтому нужно остерегаться просьб незнакомых людей совершить звонок.

Чаще всего мошенникам не составляет большого труда завладеть деньгами доверчивых людей. Они звонят им на сотовый, представляются сотрудниками банка и по отработанной схеме списывают накопления. С помощью специальных приложений можно легко отследить номера злоумышленников.