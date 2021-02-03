Центральные станции метро заработали в штатном режиме в Москве

Москва, 3 февраля. Ограничения на работу станций московского метрополитена полностью сняты. Метро работает в обычном режиме, сообщил в Telegram департамент транспорта столицы.

Вечером, 2 февраля, по требованию полиции на вход и выход были закрыты четыре станции метро: «Театральная», «Александровский сад». «Охотный ряд» и «Площадь Революции». Поезда на этих станциях не останавливались, передает RT.

«Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты», — написал дептранс.

Полиция заявила, что массовые беспорядки были успешно пресечены. Ранее движение метро, а также ряда центральных улиц было перекрыто правоохранительными органами из-за несогласованных акций протеста сторонников блогера Алексея Навального.