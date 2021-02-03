ВСУ обстреляли село Сигнальное под Донецком

Донецк, 3 февраля. Пять жилых домов повреждено в результате обстрела села Сигнальное украинскими военными к югу от Донецка.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела повредили четыре жилых дома. Они находились на улице Гагарина и на Пионерской.

Ранее в СЦЦК заявили об обстреле украинскими военными поселка Еленовка, который находится рядом с Сигнальным. Огонь был открыт примерно в 17:00. При обстреле ВСУ использовали минометы и вооружение боевой пехотной машины (БМП).

Недавно сообщалось об еще одном нарушении режима прекращения огня с позиций украинских военных. Обстрелу подверглись три населенных пункта на территории ДНР.