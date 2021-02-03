Более половины россиян используют ненормативную лексику на рабочем месте

Москва, 3 февраля. Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 73% опрошенных россиян могут позволить себе нецензурную брань на рабочем месте.

Около 10% респондентов признались, что общаются с коллегами при помощи мата на постоянной основе. 63% опрошенных используют нецензурную речь крайне редко, а каждый четвертый россиянин не позволяет себе сквернословить в коллективе, пишет RT.

Согласно исследованию, у 43% опрошенных руководство никак не реагирует на брань. Примерно 40% респондентов ответили, что начальник делает замечания при ругательстве сотрудников.

Недавно сахалинский депутат, записавший ролик в TikTok с использованием нецензурной лексики, подвергся критике. Ему грозит исключение из партии.