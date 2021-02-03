ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента

Москва, 3 февраля. Льготная программа теряет свой социально направленный характер. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Цены на жилье в последние годы быстро увеличиваются, на это повлиял и рост ипотеки, передает РИА Новости. Многие обеспеченные люди воспринимают покупку недвижимости как способ сохранить свой капитал.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — пояснила Данилова.

Программу можно начать постепенно сворачивать, как и предложил Банк России, но не во всех регионах. Наибольшая доля выдач по ипотеке сейчас приходится на столичные регионы и Краснодарский край.

Специалисты ранее рассказали, как изменятся цены на жилье в России в 2021 году. Они могут вырасти на два-три процента, это связано и с продлением программы льготной ипотеки.