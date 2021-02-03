Военный спутник успешно доставлен на орбиту ракетой «Союз-2.1б»

Москва, 3 февраля. Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту российский военный спутник. Старт был дан с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк 2 февраля в 23:45 по мск. В установленное время она доставила военный космический аппарат на расчетную орбиту. Все прошло в штатном режиме, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Стартовавшая 2 февраля в 23:45 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат», – цитирует сообщение ведомства RT.

Запущенный космический аппарат Министерства обороны РФ принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. С установленным на орбите спутником установлена телеметрическая связь.

В 2021 году Роскосмос планирует запустить 10 ракет-носителей «Союз» в интересах иностранных партнеров. По три запуска сделают с космодрома Восточный и Куру и четыре — с Байконура.