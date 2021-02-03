Сахалинец поставил на «Волгу» японский мотор и разогнал ее до 200 км/ч

Южно-Сахалинск, 3 февраля. Житель села Взморье Олег Васильев отреставрировал раритетную «Волгу» и установил на нее двигатель от Toyota Crown Majesta.

Мужчина приобрел автомобиль 1961 года выпуска пять лет назад. Чтобы придать машине «новую жизнь», потребовалось немало запчастей. Однако самым трудным для него было ожидание доставки с материка.

Соседи Васильева постоянно удивляются, за счет чего «Волге» удается разогнаться до 200 км/ч. Оказалось, что автомобиль так резво носится, поскольку под его капотом находится двигатель объемом три литра.

«С одним парнем мы поравнялись на перекрестке. Он говорит: «Батя, двухсоткой сейчас никого не удивишь, а эта машина впечатляет», — сказал автолюбитель.

Недавно в центре внимания оказался еще один советский автомобиль. Житель Екатеринбурга выставил на продажу ЗИЛ-41045 за 37 млн рублей. Машина была сконструирована в 1982 году для члена политбюро ЦК КПСС.