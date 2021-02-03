Пропавшего без вести россиянина обнаружили в одной из психбольниц Павлодара

Павлодар, 3 февраля. Житель Тулы отправился в Казахстан за наследством, но оказался в Центре психического здоровья. Об этом сообщили в местном департаменте полиции.

Мужчина успешно продал квартиру покойной матери и положил вырученные деньги в банк. После чего он несколько дней не появлялся в гостинице, в которой остановился. Администрация отеля забила тревогу, сообщив о пропаже гостя в полицию.

Россиянин не выходил на связь и был записан в пропавшие без вести. В ходе розыскных мероприятий правоохранительным органам удалось установить местонахождение мужчины. Его обнаружили в психбольнице, где он проходил курс лечения. Причина госпитализации не известна.

Житель Нижневартовска ранее задушил свою пожилую мать и спрятался в психбольнице. Мужчина убил старушку из-за того, что та упрекнула в пьянстве и не дала денег.