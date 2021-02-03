Большие скидки на гаджеты чаще всего говорят о мошенничестве

Москва, 3 февраля. Скидка на устройство не может превышать 30% от его стоимости. Об этом заявил сотрудник компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Цена устройства формируется в зависимости от стоимости его комплектаций, именно затраты на «железо» определяют нижнюю границу цены гаджета, передает радио Sputnik. Скидка может превышать 30% только в одном случае.

«Большие скидки могут даваться в рамках предоставления каких-то дополнительных услуг. Это делается, чтобы увеличить базу клиентов легальных фирм», — пояснил Сизов.

Другие случаи связаны с попыткой обмануть и продать «серую» или контрфактную продукцию». Еще один вариант может быть связан с реализацией бывших в употреблении устройств.

Федеральное агентство новостей ранее составило топ-5 недорогих смартфонов. Устройство Realme 3 Pro заняло первое место.