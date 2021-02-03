Бабаян: россияне никогда не примут позицию ФБК по введению санкций

Москва, 3 февраля. Обещания сидящих за границей сотрудников ФБК (признан в РФ иноагентом) обеспечить давление на Россию после судебного приговора их «лидеру» не найдут понимания у соотечественников.

Подобной риторикой сотрудники ФБК Иван Жданов, Леонид Волков и остальные просто выкапывают себе яму, считает главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян.

После оглашения приговора Алексею Навальному Симоновским судом Москвы о замене условного срока на реальный, в руководстве ФБК начали угрожать России новыми санкциями. Так, Леонид Волков у себя в Facebook написал, что сотрудники фонда поспособствуют наращиванию давления на власти России как изнутри страны, так и снаружи. Более того, в перспективе будут организованы новые митинги и шествия. Волкова поддержал директор ФБК Иван Жданов. В своих Instagram и Telegram Жданов и вовсе призвал россиян поддерживать любые якобы законные формы международного давления.

Угрозы так называемой оппозиции санкциями и призывы поддерживать давление со стороны Запада на Россию в эфире программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал Бабаян. По словам журналиста, позицию ФБК граждане вряд ли разделят.

«Они опять играют против самих себя. Потому что очень многие люди, даже те, которые имеют претензии к существующей власти и выходили на определенные протесты. Даже эти люди все равно никогда не поймут какую-то политическую силу или каких-то политиков, <…> которые пытаются подвести под монастырь собственную страну. Эта позиция никогда не будет принята. То, что они делают — просто делают глубже ту яму, которую они копали много лет», — заявил Бабаян.

Комментируя смену условного срока Навальному на реальный, журналист отметил торжество закона над несправедливостью. Навальный слишком долго пользовался «привилегиями», избегая наказания за нарушения условий испытательного срока. В суде было установлено около 50 нарушений. Обычный человек с условным сроком мог бы отправиться в тюрьму после перехода на красный свет светофора. По мнению Бабаяна, игнорирование закона сыграло с Навальным злую шутку.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Согласно принятому решению, основатель ФБК проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.