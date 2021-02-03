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Бабаян: россияне никогда не примут позицию ФБК по введению санкций

Бабаян: россияне никогда не примут позицию ФБК по введению санкций

Москва, 3 февраля. Обещания сидящих за границей сотрудников ФБК (признан в РФ иноагентом) обеспечить давление на Россию после судебного приговора их «лидеру» не найдут понимания у соотечественников.

Подобной риторикой сотрудники ФБК Иван Жданов, Леонид Волков и остальные просто выкапывают себе яму, считает главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян.

После оглашения приговора Алексею Навальному Симоновским судом Москвы о замене условного срока на реальный, в руководстве ФБК начали угрожать России новыми санкциями. Так, Леонид Волков у себя в Facebook написал, что сотрудники фонда поспособствуют наращиванию давления на власти России как изнутри страны, так и снаружи. Более того, в перспективе будут организованы новые митинги и шествия. Волкова поддержал директор ФБК Иван Жданов. В своих Instagram и Telegram Жданов и вовсе призвал россиян поддерживать любые якобы законные формы международного давления.

Угрозы так называемой оппозиции санкциями и призывы поддерживать давление со стороны Запада на Россию в эфире программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал Бабаян. По словам журналиста, позицию ФБК граждане вряд ли разделят.

«Они опять играют против самих себя. Потому что очень многие люди, даже те, которые имеют претензии к существующей власти и выходили на определенные протесты. Даже эти люди все равно никогда не поймут какую-то политическую силу или каких-то политиков, <…> которые пытаются подвести под монастырь собственную страну. Эта позиция никогда не будет принята. То, что они делают — просто делают глубже ту яму, которую они копали много лет», — заявил Бабаян.

Бабаян: россияне никогда не примут позицию ФБК по введению санкций

Комментируя смену условного срока Навальному на реальный, журналист отметил торжество закона над несправедливостью. Навальный слишком долго пользовался «привилегиями», избегая наказания за нарушения условий испытательного срока. В суде было установлено около 50 нарушений. Обычный человек с условным сроком мог бы отправиться в тюрьму после перехода на красный свет светофора. По мнению Бабаяна, игнорирование закона сыграло с Навальным злую шутку.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Согласно принятому решению, основатель ФБК проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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