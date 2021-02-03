Диетолог Соломатина назвала продукты для энергии и бодрости

Москва, 3 февраля. Какие продукты необходимо включить в свой рацион, чтобы избежать проблем со здоровьем и постоянной усталостью, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Бодрости придают продукты, богатые белком и те, в которых содержится витамин D, — рыба, семечки, растительные масла, перечислила специалист в интервью радио Sputnik. Кроме этого, организму для активности необходим холин. Он содержится в яйцах, в баранине, овсянке и цветной капусте.

Соломатина порекомендовала воздержаться от употребления рафинированного сахара. Она советует готовить еду на пару и употреблять больше зелени, овощей и фруктов каждый день.

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, что сыр может стать альтернативой молоку при непереносимости лактозы. Однако его следует употреблять в меру.