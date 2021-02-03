ВСУ обстреляли северо-западный район Горловки

Горловка, 3 февраля. Мирный житель получил ранения в результате обстрела в поселке шахты 6/7 на северо-западе Горловки. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

Он сообщил, что снаряд угодил в жилое здание номер шесть по улице Смирнова. Специалисты ДНР из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехали на место происшествия для оценки ситуации, чтобы предоставить более подробный отчет об инциденте.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже осуществляли обстрел северо-западной часть Горловки. Тогда под огнем украинских военных оказался поселок шахты имени Гагарина.