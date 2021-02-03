Никита Ефремов снимется в голливудском фильме вместе со звездой Kingsman

Вашингтон, 3 февраля. Российский актер Никита Ефремов получил роль в голливудском байопике «Тетрис». Компанию на съемках ему составит обладатель премии «Золотой глобус» Тэрон Эджертон.

Съемки картины на данный момент проходят в шотландском городе Глазго. Помимо Ефремова и Эджертона, в фильме сыграет звезда сериалов «Бывшие» и «Последний министр» Софья Лебедева.

Сюжет картины повествует о том, как нидерландский дизайнер Хэнк Роджерс стал обладателем прав на игру-головоломку, которую создал советский программист Алексей Пажитнов. Эксклюзивными правами на показ киноленты владеет потоковый сервис Apple TV+. Дата премьеры пока держится в секрете.

Еще один российский актер Алексей Воробьев снялся в голливудском байопике о Рональде Рейгане. Он исполнил роль будущего президента России.