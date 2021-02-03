Пьяный лихач угнал автобус и спровоцировал аварию с фурой в Приморье

Артем, 3 февраля. Полиция возбудила уголовное дело против подозреваемого в угоне пассажирского автобуса. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Согласно версии следствия, местный житель в состоянии алкогольного опьянения завладел чужим транспортным средством, спровоцировав в ходе движения ДТП с грузовиком. Водитель скрылся с места аварии и продолжил поездку по трассе Хабаровск — Владивосток, где его заметили сотрудники правоохранительных органов.

«Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — сказано в заявлении регионального ведомства.

Нарушитель несколько раз проигнорировал требование инспекторов ГИБДД остановиться, на что они вынужденно пустили в ход табельное оружие. Из-за поврежденных колес водитель потерял управление, и автобус вылетел в кювет. После чего угонщика задержали.

Ранее в результате лобового ДТП погибли три сотрудника полиции Крыма. По факту трагедии возбуждена проверка, следует из сообщения пресс-службы МВД по республике.