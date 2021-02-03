Пушков объяснил стремление Украины войти в НАТО желанием войны с РФ

Москва, 3 февраля. Одержимость украинских националистов членством в НАТО объясняется их жаждой войны с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

Своим мнением парламентарий поделился в комментарии вопроса президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену. В нем политик уточняет причину, по которой государство все еще не вступило в Североатлантический альянс. По словам Пушкова, война с Россией не в интересах большей части представителей НАТО.

«В НАТО хорошо понимают, что членство в Альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией», — написал он в Twitter.

Ранее Зеленский распорядился прекратить эфирное вещание сразу на трех телеканалах: «112 Украина», NewsOne и ZIK, передает RT. В совместном обращении их сотрудников к президенту действия Киева называются «политической расправой над неугодными СМИ».