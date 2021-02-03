Instagram представил новую функцию «недавно удаленное»

Вашингтон, 3 февраля. Разработчики социальной сети Instagram добавили функцию восстановления удаленных публикаций. С ее помощью пользователи приложения смогут управлять контентом.

После нововведения пользователи сервиса смогут вернуть удаленные stories в течение 24 часов, а все остальные публикации в течение 30 суток. Кроме того, Instagram разработал специальную программу, призванную улучшить безопасность данных юзеров. Теперь злоумышленникам будет гораздо сложнее взломать аккаунты, так как появилась дополнительная верификация.

«Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — говорится в заявлении пресс-службы приложения.

Недавно специалисты составили список бесплатных приложений для обязательной установки на смартфон. В первую очередь они порекомендовали скачать карты, например, Google или «Яндекс.Карты».