Департамент культуры Москвы отказался продлевать контракт с Серебренниковым

Москва, 3 февраля. Департамент культуры Москвы не намерен продлевать истекающий в конце февраля контракт с режиссером театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым.

Контракт заканчивается в конце этого месяца. Серебренников подтвердил только факт того, что документ действует до двадцатых чисел февраля. Однако от дальнейших комментариев художественный руководитель отказался, передает ТАСС. Департамент культуры столицы пока не дал официального подтверждения.

Ранее стало известно, что актер Андрей Болсунов скончался в возрасте 51 года. Он играл в различных постановках «Гоголь-центра».