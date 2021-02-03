Мексика разрешила использование российского «Спутника V»

Мехико, 3 февраля. Мексиканский регулятор одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о чем свидетельствует заявление замглавы министерства здравоохранения Уго Лопеса-Гателя.

Благодаря решению специалистов стране открывается ряд возможностей. В частности для ввоза отечественного препарата и его экстренного использования. Также с поставками доз «Спутника V» в Мексике ожидается массовая вакцинация населения, добавил министр в рамках пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter правительства.

«COFEPRIS только что предоставил разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», — отметил он.

Ранее применение российской разработки разрешили в Армении. Решение принято исходя из результатов третьей стадии клинических исследований, которые показали почти 92% эффективность препарата.