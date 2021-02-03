Роналду возглавил рейтинг лучших футболистов десятилетия в Европе

Москва, 3 февраля. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила топ-3 игроков десятилетия среди европейцев. Лидером рейтинга стал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Второе место досталось центральному защитнику испанского клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамосу. Тройку лидеров замкнул вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер.

Криштиану Роналду является игроком туринского «Ювентуса». В полуфинале Кубка Италии его команда смогла обыграть миланский «Интер» со счетом 2:1. Португалец внес весомый вклад в победу, записав на свой счет дубль, пишет RT.

Недавно 35-летний Роналду вышел на первое место в мире по количеству голов в официальных играх. На его счету 760 забитых мячей.