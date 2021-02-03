Погребинский назвал Зеленского виновником тарифного беспредела на Украине

Киев, 3 февраля. Ответственность за тарифную политику, приводящую к обнищанию населения, несет лично президент Украины Владимир Зеленский, правительство и депутаты его партии «Слуги народа», заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии».

В эфире телеканала «112 Украина» политолог подчеркнул, что виновными в «безобразной социально-экономической политике» являются Зеленский, его правительство, а также голосующие за бюджет депутаты. Прежде всего, члены президентской фракции «Слуги народа».

«Это те «попутчики», которые решили свои вопросы путем лоббирования интересных для них вещей в этот документ. Без перезагрузки всей этой системы нельзя рассчитывать на то, что люди на Украине станут способны оплачивать. Люди просто не могут заплатить. Такие фантастические платежки, а ситуация тяжелая. Если пенсионеры заплатят хотя бы частично, им не хватит на лекарства, питание и так далее», — подчеркнул Погребинский.

Он добавил, что «рынок газа» на Украине не работает, поскольку должна быть обеспечена свободная конкуренция продавцов. Но сейчас в стране «ничего подобного не происходит». Чтобы снизить цену на газ, по его мнению, нужно производить «столько газа, что этого было бы достаточно, чтобы обеспечить собственные потребности в коммунальном тепле».

«Сама идея о том, что все это решает рынок — чепуха. Решают люди, они решают свои проблемы. Они обеспечивают себе сверхприбыли на горе большинства людей», — заявил Погребинский.

Правительство Украины 28 декабря 2020 года отменило льготный тариф на электроэнергию и газ для населения с 1 января. В среднем по стране повышение составило 30%. В первые дни после Нового года Украину охватили «коммунальные бунты» из-за резкого роста цен на услуги ЖКХ. Протестующие перекрывали дороги в разных регионах страны.

Ранее во вторник, комментируя резкое повышение тарифов на газ для населения, бывший премьер-министр Николай Азаров призвал «не дурить» народ. Он напомнил, что в стране добывают собственное голубое топливо. 90% газа уходит в ЖКХ, то есть на нужды населения. При этом импортный нефтегаз, по его словам, покупали и закачивали по «смешным» ценам. Поэтому цена на газ для украинцев должна быть в разы меньше той, которая есть сейчас.