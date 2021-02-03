Киевский экономист назвал Зеленского никому неинтересным холуем Вашингтона

Киев, 3 февраля. В интервью американским СМИ президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою полную беспомощность и зависимость от воли Вашингтона, заявил в своем видеоблоге украинский экономист Максим Гольдарб.

«Заслуживает внимание недавнее интервью Зеленского американцам, потому что он раскрывается в мелочах, в своем театральном позерстве, боязни, желании прислуживать, своей явной несамостоятельности», — отметил Гольдарб.

Экономист посмеялся над тем, как украинский президент сетовал на то, что «на нормандскую встречу никто не едет». По его мнению, никто не хочет встречаться с Зеленским, поскольку «нет никаких результатов». Также мало кто из мировых лидеров захотел поздравлять его с днем рождения.

«Ой, не пригласили на инаугурацию президента США», и он смотрел по телевизору и еще пост об этом написал, все это так убого и дешево. «Ой, не получается с вакцинами решить», и он об этом говорит в интервью, что на Украину будут поставлять вакцину последними», — обратил внимание эксперт.

Гольдарб считает, что мировые лидеры не хотят иметь дело с Зеленским, так как всему миру давно стало понятно, что украинский президент является всего лишь марионеткой США.

«Объясняется все это просто — с холуем никто не хочет общаться, что ему скажут, то он и сделает. Зачем разговаривать со слугой, когда можно разговаривать с хозяином, поэтому не приглашают, поэтому не поздравляют, поэтому не собираются ничего поставлять, поэтому не интересен», — резюмировал экономист.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» сравнил Зеленского с клоуном Пеннивайзом из книги американского писателя Стивена Кинга «Оно», назвав украинского президента «метафизичным сборным коктейлем из макдональдского клоуна и смерти».

Милонов напомнил о политической зависимости Украины от западных стран, от которых поступают денежные вливания, позволяющие поддержать экономику страны.