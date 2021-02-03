Российский бренд представил iPhone 12 в золотой отделке за 9,5 млн рублей

Москва, 3 февраля. Премиальный бренд Caviar представил коллекцию iPhone 12 Pro в стиле Vertu для людей, которые считают последнюю модель телефона от компании Apple недостаточно элитной.

Дизайнеры Caviar украсили более 20 моделей, каждая из которых выполнена в единственном экземпляре. В отделке были использованы золото 750-й пробы, бриллианты, черное эбеновое дерево, натуральная кожа разных цветов, титановое покрытие и автомобильное углеродное волокно.

Версии с белой кожей крокодила и красной кожей питона стоят от 314 тысяч рублей. Самой дорогой моделью является Caviar iPhone 12 Pro Max Victory Solid Gold Unique, украшенная золотом и 55 бриллиантами, ее цена составляет 9 миллионов 549 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Apple может отказаться от iPhone 13 из-за «несчастливого» числа модели. Вместо нее компания планирует выпустить телефоны с индексом 12S.