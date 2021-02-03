Bloomberg предрек России высокий экономический рост на фоне пандемии

Вашингтон, 3 февраля. Власти РФ смогли предотвратить резкий спад экономики в первые месяцы после начала пандемии. Возможной причиной этого может быть отказ от введения локдауна во второй половине года.

Только за прошлый год валовой внутренний продукт снизился в стране на 3,1%, что оказалось существенно меньше, чем прогнозировали экономисты. Специалисты предполагали, что показатель упадка отечественного ВВП достигнет уровня в 3,7%.

Сложнее всего в экономическом плане пришлось в первую половину года после введения в стране карантина и резкого спада спроса на нефть. Внимание на это обратили журналисты агентства Bloomberg. В текущем году рост экономики России может составить 3%, уверены авторы материала.

Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев предрек в феврале повышение потребительских цен. По его словам, в первую очередь могут возрасти цены на импортную продукцию.