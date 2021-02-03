Сейсмологи зафиксировали два землетрясения у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 3 февраля. Два подземных толчка магнитудой больше 3,8 произошли у берегов Камчатки. Подробнее о них рассказал источник в местном филиале Единой геофизической службы РАН.

Первое и самое сильное землетрясение зафиксировано в 02:14 по местному времени. Его эпицентр залегал в Тихом океане. Очаг расположился на глубине 59 км, а магнитуда достигла 4,1. Повторное колебание земной поверхности зарегистрировано почти через восемь часов — в 10:31 — у западного побережья полуострова. Его магнитуда составила 3,8, передает телеканал RT.

Сейсмическая активность не ощущалась жителями близрасположенных населенных пунктов. Никто в результате землетрясений не пострадал, разрушений также не выявлено.

Подземные толчки магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера ранее произошли на Сахалине. Их ощущаемость в рядом стоящих поселениях варьировалась от трех до четырех баллов.