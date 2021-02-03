Международные авиаперевозки возобновлены еще в двух городах России

Москва, 3 февраля. Российские власти восстановят международное авиасообщение с аэропортами Кемерово и Петропавловска-Камчатского, следует из заявления оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Решение принято с учетом показателей развития эпидемиологической ситуации в стране. Своевременность снятия запрета на перелеты обговорена участниками заседания ведомства, состоявшееся во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, передает телеканал RT.

В конце прошлого месяца правительство возобновило международные рейсы из еще восьми городов, в частности Астрахани и Хабаровска. Начиная с 8 февраля возрастет число регулярных полетов в Египет из определенных аэропортов. Однако при условии не более одной перевозки в неделю.

Ранее Россия продлила ограничения на авиасообщение с Великобританией. Мера продолжит действовать до 23:59 16 февраля.