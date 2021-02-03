Марию Максакову не пустили на могилу бабушки в Москве

Москва, 3 февраля. Оперная певица Мария Максакова после возвращения в Россию решила навестить свою бабушку, однако сделать ей этого не удалось. Охранники ее не пропустили.

Бывшая артистка сообщила «Собеседнику», что ее назвали в честь бабушки, которая в советское время была оперной дивой.

«А ее муж, мой дедушка, Максимилиан Максаков — родоначальник оперного искусства в нашей стране. У бабушки сохранились вещи дедушки, которые, как она считала, ей помогают», — поделилась она.

Именно бабушку Максакова считает своим ангелом-хранителем, поэтому стремилась навестить родственницу на кладбище. Но выяснилось, что она выбрала для этого не самое удачное время. Вход на Введенское кладбище открыт для посетителей только до 17:00. По словам певицы, об этом она не знала и появилась там за пять минут до закрытия.

«Охранники в категоричной форме сказали мне приходить в другой день. Как я их не просила, они были неумолимы», — посетовала она, подчеркнув, что вернется на кладбище завтра.

Максакова жила на Украине с сыном Иваном с 2016 года. В эту страну она приехала с мужем, депутатом Государственной думы Денисом Вороненковым, но в 2017 году его застрелили в Киеве. В Россию ей пришлось вернуться из-за суда по разделу квартиры в Москве.

Накануне певица сообщила, что после возвращения на родину отправилась в Театр им. Вахтангова, где работает ее мать Людмила Максакова. Она вышла к сцене с цветами, но артистка не взяла букет. Встреча оказалась очень холодной. По словам исполнительницы, мать лишь поинтересовалась, на долго ли она приехала, а после больше не общалась.