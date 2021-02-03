Леонид Агутин показал кадры нового клипа на стихи Осипа Мандельштама

Москва, 3 февраля. Певец Леонид Агутин поделился кадрами со съемок клипа на песню, приуроченную к 130-летию поэта Осипа Мандельштама.

Четырнадцатого января исполнилось 130 лет со дня рождения Мандельштама. К юбилею прославленного поэта российские звезды записали альбом-трибьют «Сохрани мою речь навсегда» с песнями на его стихи. В проекте участвовали Оксимирон, Noize MC, Илья Лагутенко, Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, «Сансара», Tequilajazz и многие другие.

В своем микроблоге в Instagram Леонид Агутин, также принимавший участие в проекте, опубликовал несколько фотографий со съемок клипа на песню «Золотистого меда струя из бутылки текла». Певец рассказал, что проект создал Рома Либеров, а клип режиссировал Кеша Вахрин.

«Приятно было поработать с молодыми людьми, которые так искренне верят в настоящее. С нетерпением жду результат!» — написал Агутин.

Как сообщал ранее ФАН, проект «Сохрани мою речь навсегда» включает песни не только на русском языке: певица из Вильнюса Алина Орлова исполнила композицию на стихотворение «Возьми на радость из моих ладоней…» на литовском.

Либеров, снявший в 2015 году документальный фильм о Мандельштаме, в беседе с редакцией признался, что замысел проекта «родился от любви к Мандельштаму и казался невыполнимым». Однако, по его словам, «вышло настоящее чудо, причем объемное: от меланхолического диско до рэп-пророчества».

Команда проекта «Сохрани мою речь навсегда» собирается продолжить работу: после снятия запрета на проведение массовых мероприятий участники проекта планируют провести большой сборный концерт с участием всех исполнителей.