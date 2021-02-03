Адвокаты Трампа отвергают обвинения в подстрекательстве к штурму Капитолия

Вашингтон, 3 февраля. Команда юристов бывшего американского президента Дональда Трампа категорически отрицает организацию мятежа против Конгресса США с его стороны.

Адвокаты уверены, что выступление экс-главы Белого дома не могло спровоцировать толпу к деструктивному поведению. Кроме этого, они считают, что процесс импичмента Дональда Трампа был неконституционным. Сенат Конгресса США не обладает необходимыми правами для того, чтобы запретить Трампу занимать какие-либо государственные должности после президентского срока, заявили защитники.

«Мы отрицаем, что фраза «если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас не будет больше страны» имела хоть какое-то отношение к действиям у Капитолия, поскольку в ней речь, очевидно, шла о необходимости сражаться за обеспечение безопасности выборов в целом, о чем свидетельствует запись этого выступления», — передает ТАСС слова адвокатов.

Палата представителей Конгресса США 13 января вынесла экс-президенту страны импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Демократы считают Трампа виновным в беспорядках, которых произошли 6 января, когда сторонники бывшего главы Белого дома штурмовали здание Капитолия, пишет Infox.ru.